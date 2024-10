Bagno di folla nella tarda serata di ieri all’aeroporto di Elmas per l’arrivo dell’ultimo acquisto del Cagliari, certamente quello più importante, Leonardo Pavoletti. L’attaccante preso ieri dal Napoli (oggi firma ufficiale e probabile presentazione) è arrivato poco dopo le 23 insieme al suo procuratore, Giovanni Branchini, ed è stato letteralmente travolto dalla passione e dal calore dei tifosi. Giusto due paroline (“Sono molto felice. Cosa posso promettere ai tifosi? Che darò sempre il massimo”), prima di perdersi in mezzo a due ali di folla. La prima notte in Sardegna di “Pavoloso” è stata questa.

L’ex Genoa risulterà il colpo più costoso di tutta la storia del Cagliari: trasferimento a titolo definitivo dal Napoli in cambio di 10 milioni di euro più due di bonus. Il precedente record resisteva da quasi 20 anni, quel Fabrizio Cammarata che il Cagliari prese dal Verona in cambio di circa 14-15 miliardi di euro, circa 7 milioni di euro al cambio di oggi. Pavoletti viene da una stagione non positiva tra Genoa e Napoli (3 gol in 15 partite totali), ma il suo precedente score è da bomber vero: 44 partite e 21 reti tra Sassuolo e Genoa in Serie A. Spetterà a lui far dimenticare la partenza di Marco Borriello e i 16 gol che si è portato dietro alla Spal.

IL VIDEO