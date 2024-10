Dopo la fine del calciomercato, si apre il periodo dei rinnovi di contratto in casa Cagliari. Come informa l'Unione Sarda, quelli più importanti e più urgenti riguardano quei giocatori in scadenza nel giugno 2014. Stiamo parlando di Andrea Cossu, Daniele Conti e Michael Agazzi. Se per i primi due è quasi una formalità, non si può dire lo stesso per il portiere, che già nel corso dell'ultima estate aveva manifestato l'idea di avvicinarsi a casa.

Successivamente si affronterà il discorso rinnovi con quei giocatori come Astori, Nainggolan, Sau e Ibarbo che sono quelli con maggiori richieste. A loro verrà allungato e adeguato il contratto, anche per non rischiare di perderli a parametro zero il prossimo anno. Le grandi manovre sono già iniziate...