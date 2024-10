Ventisei gol lo scorso anno in Serie B, un bottino che gli era valso la conquista della classifica marcatori. Quest'anno, purtroppo, mister Ranieri non ha potuto contare sulle prestazioni di Gianluca Lapadula per via dell'intervento alla caviglia che lo sta tenendo lontano dai campi.

Ma per il bomber rossoblù è solo questione di giorni: il centravanti italo-peruviano conta infatti di tornare fra i convocati già al rientro dalla sosta, il prossimo 22 ottobre, nello scontro diretto contro la Salernitana.

Ancora presto per dire se un suo impiego anche a partita in corso sia plausibile. Ciò che è certo è che Lapadula è ormai prossimo al rientro, se non per la trasferta a Salerno al massimo per la sfida successiva contro il Frosinone all'Unipol Domus.

Nel momento più complicato della stagione i gol e l'esperienza di "Lapagol" potrebbero rappresentare una svolta e una scarica di fiducia per tutti il gruppo. Ranieri lo aspetta trepidante, i compagni pure, lui è pronto a riprendere il timone e guidare i suoi verso la risalita.

