Nicolas Viola resta o va? E' il quesito che i tifosi del Cagliari si pongono nelle ultime ore, dopo che il centrocampista è stato avvistato ieri alla clinica San Rossore di Pisa per delle visite mediche. Proprio la società toscana è fortemente interessata al centrocampista: Inzaghi lo rivorrebbe con sé dopo averlo allenato a Benevento.

Ma il trequartista pare abbia effettuato solo dei normali controlli, niente a che vedere con visite legate a un eventuale ingaggio da parte dei pisani. Viola attende il Cagliari e sarebbe ben lieto di prolungare la sua permanenza in Sardegna, ma il suo contratto scade il 30 giugno e ancora non è stato raggiunto alcun accordo sul rinnovo.

Il 34enne è reduce da una buona stagione, soprattutto da dicembre in poi, nella quale ha disputato 28 partite e segnato 6 reti, molte di queste decisive. Nel frattempo, seguono con attenzione l'evolversi della situazione anche Palermo, Cremonese e Salernitana. Se nel weekend non arrivasse un accordo con la società isolana, a partire da luglio il giocatore sarebbe libero di accasarsi in un altro club.

