È febbre da playoff a Cagliari. I rossoblù affrontano quest'oggi il Parma nella sfida d'andata dei playoff di Serie B. Uno scontro cruciale per la lotta alla massima serie: vincere in casa per assicurarsi in importante vantaggio in vista della trasferta al Tardini.

Nandez, Makambou e Deiola a centrocampo. Grande attesa, dunque, all'Unipol Domus. Sono oltre 16mila i tifosi rossoblù accorsi per sostenere la squadra. Uno snodo fondamentale che può valere un'intera stagione. Dall'altra parte Sudtirol e Bari, saranno 180 minuti di battaglia Mister Ranieri si affiderà ancora una volta al momento d'oro di Lapadula, capocannoniere e reduce da una doppietta decisiva contro il Venezia, in coppia con Pavoletti. Alle loro spalle Mancosu. Zappa, Dossena, Goldaniga e Azzi a difendere i pali di Radunovic.

