Al Cagliari 1920 Store del Largo Carlo Felice sono intervenuti questo pomeriggio due giocatori del Cagliari, Marco Sau e Marco Storari, per un incontro con i tifosi sempre molto apprezzato. Prima dell’invasione dei supporters rossoblu, i due calciatori hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti.

Ecco quanto raccolto dal nostro inviato:

Storari: ‘’Mi è dispiaciuto prendere cinque gol in due partite, ma i numeri vanno analizzati attentamente, non dobbiamo andare appresso ai numeri. A Genova per esempio non meritavamo un passivo così pesante, mentre con la Roma, una squadra fortissima e che lotterà per lo scudetto siamo riusciti a portare via un punto pesante, anche per come si era messa. Le mie parate? E’ il mio lavoro, mi piacerebbe fare un gol che non ho mai fatto, ma sono pagato per parare. Certamente qualcosa non è andata bene se prendiamo troppi gol, dovremo lavorare per correggere gli errori. Mercato? Ottimo mercato, anche rispetto a tante altre squadre. La squadra si è rinforzata parecchio. La mia esultanza? Sono stato criticato, ma io gioco per il Cagliari e un gol al 90’ va festeggiato come si deve e quindi mi sono sfogato. Mati Fernandez? Sono cose che capitano sul mercato, non me la sento di criticarlo. Penso piuttosto che qualcuno non si è comportato bene in questa occasione, ma non è il caso di sprecare ulteriori energie. Se il giocatore non era convinto al 100% è stato meglio che non è arrivato''

Sau: ‘’Con Borriello c’è una buona intesa, ci completiamo bene perché lui è una prima punta e io sono più bravo come seconda punta. Mercato? Ottimo, abbiamo mantenuto la stessa ossatura e sono stati presi buonissimi giocatori. Burno Alves? Meglio averlo come compagno, anche in allenamento… I miei obiettivi? Star bene fisicamente, se sto bene so che posso fare ottime cose. Voto alle prime due partite? 6’’.