Cagliari-Palermo è stata la partita di Daniele Dessena, un match che il capitano rossoblu non dimenticherà a lungo. Il suo ritorno in campo dal 1’ dopo quasi un anno dall’infortunio alla tibia e al perone è coinciso con la doppietta decisiva, per una vittoria importantissima e scaccia crisi per il Cagliari. Al termine della partita, il numero 4 rossoblu era raggiante e non ha mai smesso un attimo di ridere e sorridere ai microfoni dei giornalisti presenti. ‘’E’ una vittoria della squadra – dice Dessena -. Per me è una giornata bellissima, anche se ancora non ho realizzato quel che è successo e penso lo farò più tardi. Non mi sarei mai immaginato tutto questo. Ho lavorato duro e non mi sono mai arreso. Con Gianfranco (Ibba, preparatore atletico della squadra, ndr) ho lavorato duro e lui mi ha aiutato nei momenti più difficili, aveva sempre una parola di conforto per me e quindi l’abbraccio dopo il gol è stato. Ora sto bene e finalmente mi diverto. Tra i tanti ringraziamenti non scorso anche i ragazzi e lo staff della Primavera perché mi hanno permesso anche loro di recuperare pian piano ospitandomi per qualche partita’’.

Mister Massimo Rastelli si è tolto un peso dopo questa vittoria: ‘’La posta in palio era alta e non era facile vincere. Era importante farlo ma era anche importante eventualmente non perdere. Nel primo tempo siamo stati tosti e determinati e abbiamo creato anche qualcosa dalle parti di Posavec, in particolare con Sau. Nella ripresa, invece, abbiamo capitalizzato subito le occasioni avute con Dessena. Poi stavamo gestendo bene ed è stato un peccato avere preso quel gol, ma va bene cosi. Dessena? Siamo tutti contenti per lui. Dopo Pisacane e Melchiorri un'altra bella storia. Ha sofferto molto e questa doppietta lo ripaga di tutto’’.