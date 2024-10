Il Cagliari batte il Palermo 2-1 grazie ad una doppietta di Daniele Dessena. Come in una favola, il destino ha voluto che fosse proprio il capitano, al rientro dal 1’ dopo quasi un anno, a siglare i due gol decisivi per la vittoria rossoblu. Dopo un primo tempo brutto, il Cagliari si sveglia e nel giro di 10 minuti chiude la pratica con la doppietta del numero.

La sofferenza finale arriva dopo il gol di Nestorovski per il Palermo, ma una difesa finalmente arcigna sventa tutti gli attacchi rosanero e permette il ritorno alla vittoria dopo due pesanti ko consecutivi.

LA CRONACA

Rastelli sceglie Isla come terzino destro, con Pisacane a sinistra al posto di Murru e Dessena, all’esordio dal primo minito come mezz’ala. Il Palermo invece lascia in panchina Diamanti e propone il tridente con Embalo-Nestorovski-Quaison.

L’avvio è abbastanza lento, le due squadre si studiano ed entrambe non riescono a sfondare. Al 12’ Chochev di testa spaventa Storari, ma la palla finisce alta. La prima conclusione del Cagliari arriva al 15’ con Padoin che raccoglie una corta respinta del portiere al limite dell’area, calcia e il suo tiro, deviato da un rosanero, spiazza Posavec, ma finisce di poco a lato.

Al 19’ Embalo impegna Storari con un bel sinistro, palla in corner. Al 21’ bella palla di Tachtsidis in mezzo, ma Sau, tutto solo e in posizione regolare, cicca la semi-rovesciata e Posavec si trova la palla in mano: grande chance per i rossoblu. Nella fase centrale del match il Cagliari prova a prendere in mano le redini del gioco, ma senza troppe occasioni, con la partita che si innervosisce attorno al 34’ quando vengono ammoniti per scorrettezze reciproche Pisacane e Quaison. Partita difficile per il Cagliari nel primo tempo.

Nella ripresa, all’8’ il Cagliari si porta in vantaggio con un gran bel gol del capitano Daniele Dessena, oggi al rientro dal 1’: cross perfetto di Di Gennaro dalla sinistra e colpo al volo del 4 rossoblu a battere Posavec. Al 14’ sinistro di Borriello, palla fuori di poco. Al 17’ Palermo pericoloso con un tiro di Embalo deviato, con Storari che esce bene per evitare la ribattuta di Quaison. Ma due minuti dopo il Cagliari raddoppia col bomber di giornata Daniele Dessena che sfrutta un assist di Sau dalla sinistra e con un perfetto inserimento batte Posavec per la seconda volta. Al 34’ il Palermo accorcia le distanze con Nestorovski che si infila bene alle spalle dei centrali rossoblu e sfrutta bene un bel cross dalla destra di Rispoli. Finale vibrante, col Palermo che cerca disperatamente il gol del pareggio e col Caglari che si difende strenuamente. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro Irrati decreta la vittoria del Cagliari grazie alla doppietta di capitan Dessena.

IL TABELLINO

Cagliari (4-3-1-2): Storari; Isla, Ceppitelli, B. Alves, Pisacane; Dessena, Tachtsidis, Padoin (27’ st Munari); Di Gennaro (dal 38’ st Barella); Sau (31’ st Melchiorri), Borriello. All.: Rastelli. A disp.: Rafael, Colombo, Bittante, Capuano, Salamon, Farias, Giannetti.

Palermo (4-3-3): Posavec; Rispoli (dal 38’ st Morganella), Cionek, Andelkovic, Aleesami; Hiljemark, Jajalo, Chochev (dal 26’ st Bruno Henrique); Embalo (dal 18’ st Diamanti), Nestorovski, Quaison. All.: De Zerbi. A disposizione: Marson, Fulignati, Vitiello, Goldaniga, Bouy, Gazzi, Lo Faso, Pezzella.

ARBITRO: Irrati

MARCATORI: 8’ st Dessena (C), 19’ st Dessena (C),

AMMONITI: Rispoli, Sau, Quaison, Pisacane, Padoin, Storari, Aleesami, Barella.

ESPULSI: nessuno