Il Cagliari batte il Palermo 2-1 al termine di una partita incredibile, risolta al 123’ dei supplementari da Di Pardo dopo che Soleri aveva pareggiato due minuti prima il gol di Dossena che a sua volta aveva portato in vantaggio la squadra di Ranieri. Succede tutto nei supplementari!

LA CRONACA

Il primo Cagliari della stagione vede in porta il ritrovato Radunovic, Zappa e Augello sulle fasce difensive, Dossena e Obert coppia centrale di difesa, Nandez a destra e Azzi a sinistra a centrocampo, Sulemana e Makoumbou in mezzo al campo, Oristanio in appoggio a Pavoletti davanti.

Il primo pericolo lo porta il Palermo al 4’, con una gran conclusione di Brunori da dentro l’area di rigore dopo essersi liberato di Dossena con un ‘numero’, ma Radunovic è attento e in tuffo respinge. Al 7’ colpo di testa alto di Dossena che prova subito a riscattarsi dopo la distrazione precedente. Al 16’ cross di Augello, Pavoletti anticipato a centro area, la palla resta lì, arriva Oristanio che da ottima posizione spara alto! Al 21’ Azzi colpisce di testa, Mateju allarga il braccio in area ed inevitabilmente è calcio di rigore, dopo il consulto al Var dell’arbitro Marinelli: batte Pavoletti ma Pigliacelli la para, con la palla che va sul palo sul tap-in dello stesso centravanti rossoblù disturbato da Lucioni! Cagliari che però continua ad attaccare e con Azzi di testa impensierisce ancora la fiera palermitana al 28’. La partita si ‘addormenta’ un po’ , si inaspriscono i duelli a centrocampo e si arriva cosi al 45’ quando Radunovic vola su un destro diretto all’incrocio di Gomes. Sei minuti di recupero per le tante interruzioni. Al 49’ inserimento di Vasic all’interno dell’area, colpo al volo in ‘estirada’ e ancora Radunovic a respinge in tuffo in calcio d’angolo. È l’ultima emozione del primo tempo.

Nella ripresa la partita riprende a ritmi lenti ed è ancora il Palermo ad avere la prima chance con un colpo di testa di Di Mariano al 55’ che finisce largo. Al 58’ dentro Deiola e Luvumbo per Azzi e Nandez. Il Cagliari prova a spingere con più decisione e attorno al 60’ ha una serie di potenziali occasioni, una delle quali vede il tiro di poco alto di Deiola da buona posizione. Al 79’ pericoloso ancora il Palermo con Augello che quasi sulla linea di porta deve respingere un colpo di testa di un attaccante palermitano. All’85’ dentro Viola, Di Pardo e Shomurodov, fuori Makoumbou, Oristanio e Pavoletti. Sono però sempre i rosanero i più pericolosi ancora una volta con Brunori che impegna Radunovic in tuffo all’86. Quattro minuti di recupero prima dei supplementari. All’ultimo minuto il Palermo ha l’occasione per vincere il match ma Mancuso da pochi passi conclude fuori. La partita di chiude 0-0 nei 90’ regolamentari.

Al 99’ è Viola con un tocco di esterno ad andare vicino alla rete, Pigliacelli in corner. Sull’angolo susseguente il Cagliari passa in vantaggio col colpo di testa di Dossena che brucia tutti e batte Pigliacelli. Sulle ali dell’entusiasmo al 105’ contropiede innescato da Viola, palla a Luvumbo che però calcia di poco a lato. Il primo tempo supplementare finisce con i rossoblù in vantaggio.

Il secondo tempo vede comunque il Cagliari attaccare alla ricerca del secondo gol, mentre il Palermo ha accusato tremendamente il colpo del gol di Dossena. Luvumbo e Shomurodov là davanti mettono in difficoltà la difesa rosanero. Al 120’ dentro anche Goldaniga per i secondi finali e fuori Zappa. Due minuti di recupero. Al 121’ il Palermo pareggia con Soleri, colpo di testa su corner che beffa tutta la difesa rossoblù. Al 123’, però, arriva il gol di Di Pardo su cross di Luvumbo che sancisce la definitiva vittoria del Cagliari.