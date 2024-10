Il Cagliari batte il Palermo 2-1 e sigilla ulteriormente i playoff, anche se i risultati di Sudtirol e Parma non sorridono ai rossoblù attesi ora all’ultima partita a Cosenza per definire la griglia playoff.

LA CRONACA

Mister Ranieri propone ancora una volta Deiola nei tre di dietro con Goldaniga e Dossena, Zappa e Azzi sulle fasce, Nandez e Makoumbou in mezzo al campo, Mancosu dietro Lapadula-Pavoletti.

Subito Cagliari pericoloso con Mancosu che di testa impegna Pigliacelli su un corto retropassaggio della difesa palermitana. Al 9’ grande occasione per i padroni di casa: Lapadula difende un bel pallone a centroarea, sponda dietro per Pavoletti che scarica un destro che Pigliacelli è bravo e fortunato a respingere in quanto la palla quasi lo colpisce. Al 16’ il Palermo passa in vantaggio con Segre che approfitta di uno svarione difensivo per mettere dentro solo e indisturbato davanti a Radunovic sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 25’ arriva il pareggio del Cagliari: palla di Nandez in mezzo e inserimento perfetto di Deiola che con un bel tiro al volo batte Pigliacelli. Al 35’ Deiola perde palla a centrocampo innescando Tutino che col destro impegna severamente Radunovic che in tuffo devia in corner. Al 40’ Deiola va vicino al bis con un colpo di testa finito a fil di palo. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa, dopo 10’, il Palermo resta in dieci per l’espulsione di Marconi per doppia ammonizione. Al 59’ bel colpo di testa schiacciato di Pavoletti, Pigliacelli devia in corner. Al 64’ capolavoro di Lapadula che a centroarea si gira in un fazzoletto e mette la palla alle spalle di Pigliacelli per il vantaggio rossoblù. Al 67’ fuori Dossena e Zappa, dentro Obert e Di Pardo. Al 74’ altra azione arrembante del Cagliari in area di rigore avversaria, l’ultima occasione è nei piedi di Deiola ma il suo destro è smorzato e finisce tra le braccia del portiere avversario. Al 75’ fuori Nandez e Deiola, dentro Rog e Kourfalidis. All’80’ Goldaniga fallisce il gol del tris spedendo a lato un facile colpo di testa solo davanti a Pigliacelli. All’83’ fuori Mancosu e dentro Lella. All’88’ Video spaventa il Cagliari con un destro pericoloso che però finisce la sua corsa sui cartelloni pubblicitari. Cinque minuti di recupero, ma non succede più nulla e il Cagliari porta a casa la vittoria.