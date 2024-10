Il Cagliari ottiene un ottimo punto al Franchi di Firenze contro la quotata Fiorentina. I sardi giocano una partita gagliarda, si difendono bene, tanto che Agazzi non è quasi mai impegnato dagli attacanti viola e attaccano con profitto, andando a sciupare anche parecchie occasioni. Insomma, il Cagliari che tutti i tifosi vorrebbero vedere. Senza timori reverenziali in un campo da sempre ostico ai colori rossoblù, visto che qui non si vince dai tempi di Gigi Riva.

Al 73' sembrava che la bella partita della squadra di Lopez dovesse trasformarsi in beffa a causa del gol di Borja Valero di testa, ma fortunatamente ci ha pensato Mauricio 'Pinigol' Pinilla all'89' a pareggiare i conti. I viola hanno poi protestato per un presunto fallo da rigore di Murru su Rossi poco dopo il pareggio rossblù, ma l'arbitro ha fatto proseguire l'azione. Polemiche a fine gara, con Pizarro espulso, ma il Cagliari ha ampiamente meritato il punto che si è guadagnato in terra toscana. Vediamo il tabellino del match:

Fiorentina-Cagliari 1-1 (primo tempo 0-0)

Marcatori: 73' Borja Valero (F), 89' Pinilla (C)

Fiorentina (3-5-2): Neto, Roncaglia G.Rodriguez, Tomovic; Cuadrado (28'Joaquin, 70' Pizarro), Aquilani, Ambrosini, Borja Valero, Pasqual, G.Rossi, Mario Gomez (49' Iakovenko)

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi, Perico, Rossettini, Astori, Murru; Dessena (75' Cabrera), Conti, Nainggolan; Cossu (65' Pinilla); Ibarbo, Sau (90'Ekdal)

Arbitro: De Marco

Ammoniti: G. Rodriguez (F), Cossu e Murru (C). Espulso: Pizarro (F) al 91'