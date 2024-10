Trasferta delicata per il Cagliari a Bergamo. I rossoblù, ancora alla ricerca del primo successo stagionale, se la dovranno vedere con l'Atlanta reduce dalla sconfitta di Firenze. "L'Atalanta è una bellissima squadra. Andremo a Bergamo per cercare di fare la gara perfetta", ha detto Ranieri in conferenza stampa.

Il mister ha fatto anche il punto sugli infortunati, con alcune novità: "Ho recuperato Petagna, ma non ho ancora a disposizione Mancosu, che sta lavorando per trovare la forma migliore", ha spiegato.

E sui prossimi impegni: "Ci sarà un grosso dispendio di energia. Valuterò in base ad ogni partita, a quello che mi diranno i giocatori. Qualora dovessero avere necessità di rifiatare sono certo che me lo diranno".

Prosegue il recupero di Lapadula. Il capocannoniere della scorso campionato di Serie B è al lavoro per tornare quanto prima a dare una mano ai suoi: "Spero di averlo a disposizione per fine ottobre", ha commentato Ranieri, che ha speso belle parole anche su Luvumbo: "Io do le opportunità, il giocatore le coglie. Tutti gli vogliono bene e sta bene in questo ambiente. Quello che vedete in campo è la massima espressione del suo essere".

Parole al miele anche per Gasperini: "Devo fargli i complimenti per come gioca la squadra. Sono un rullo compressore e hanno un gioco diretto a differenza di altre squadre, se potessi toglierei lui a loro, ma so che giocherebbero lo stesso".

Come affrontare i bergamaschi? "Con la difesa a tre perdo un uomo a centrocampo, ma non sono amante dei sistemi e cerco di capire le esigenze della squadra. Prati? Deciderò domani se farlo giocare". E sul calendario: "Giocando ogni tre giorni c'è solo da recuperare e valuterò di partita in partita parlando coi giocatori, saranno loro a dirmi come stanno".