"Anche se abbiamo incontrato una squadra in salute, nel fisico e nel morale, dovevano fare qualcosa di più". Così Zdenek Zeman commenta il 3-0 subito per mano del Napoli dal Cagliari, sempre più penultimo in classifica e ormai quasi rassegnato alla retrocessione.

"Oggi abbiamo subito il loro possesso palla - spiega a Sky il tecnico dei sardi - Abbiamo preso male il primo gol e il secondo, che ci ha mandato negli spogliatoi, non ci ha aiutato a fare una ripresa più convinti".

L'ex mister di Roma e Lazio non sente di aver perso il controllo della squadra: "Sbagliamo troppo e non facciamo quello che proviamo in settimana per la voglia di strafare. Però abbiamo giocato contro il Napoli, che ha fatto quattro gol al Wolfsburg e noi non siamo più forti dei tedeschi. I ragazzi ci hanno provato ma con poca lucidità e tanta preoccupazione".

Per Zeman, invece, la squadra ha risentito psicologicamente dell'aggressione subita in settimana da pseudo tifosi: "Abbiamo già problemi di classifica, in più abbiamo l'ambiente contro. Quando succedono certe cose, è normale che i ragazzi non si sentano tanto tranquilli e si presentino così in campo".