Nella tarda mattinata di oggi (ore 12) il Cagliari si è radunato nel centro sportivo di Asseminello dopo la pausa di una settimana per le vacanze di fine/inizio anno. I giocatori rossoblù, esclusi i tre brasiliani, Joao Pedro, Farias e Rafael, di rientro dal Sudamerica, si sono presentarti tutti puntuali agli ordini di mister Maran.

Il primo appuntamento è tra una settimana esatta, il 14 gennaio, alla Sardegna Arena contro l’Atalanta, ottavi di finale di Coppa Italia; dopo aver eliminato il Chievo, saranno i bergamaschi il prossimo ostacolo dei rossoblù nella coppa nazionale, con la Juventus sullo sfondo in caso di ulteriore passaggio del turno.

Il tutto in attesa della ripresa del campionato, che avverrà una settimana dopo, in casa contro l’Empoli domenica 20 alle ore 15.

Intanto, anche in casa rossoblù impazza il calciomercato. Il nome più caldo è senz’altro quello di Nicolò Barella, appetito dai top club italiani e stranieri; oltre alle richieste che arrivano dalla Serie A, in particolare da Napoli e da Milano, sponda Inter, c’è anche quella allettante, per il giocatore e per il club, che arriva dall’Inghilterra, in particolare dal Chelsea. I blues sembrerebbero essere arrivati ad un’offerta che sfiora i 45 milioni di sterline, circa 50 milioni di euro, che è più o meno la cifra che chiede il presidente Giulini. L’eventuale trasferimento, in ogni caso, si concretizzerà per la prossima estate, ma le trattative sono già iniziate.

Mercato in uscita, ma anche in entrata. Il Cagliari, infatti, è vicinissimo al trequartista del Chievo Valter Birsa; lo sloveno, precisa richiesta di mister Maran, andrà a prendere il posto dell’ex compagno Castro, infortunato fino a fine stagione. L’ex Milan e Genoa, tuttavia, non dovrebbe essere il solo nuovo acquisto ad opera del direttore sportivo Carli; in cantiere, infatti, c’è l’arrivo anche di un altro centrocampista, con in pole position il nome di Marco Mancosu del Lecce. Per lui sarebbe un ritorno a Cagliari, dove è nato, e dove ha fatto il settore giovanile, oltre ad aver esordito in Serie A, prima di sviluppare la sua carriera altrove, prevalentemente tra Serie B e Serie C.

Infine, altri rumors di mercato riguardano capitan Dessena, che sarebbe vicinissimo all’addio ai rossoblù, diretto a Brescia, espressa richiesta del presidente Massimo Cellino. Staremo a vedere…

