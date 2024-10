Questa mattina il Cagliari Calcio ha emesso un comunicato sul proprio sito ufficiale riguardante la campagna abbonamenti per la stagione iniziata domenica con la partita contro l'Atalanta. E purtroppo non sono buone le notizie per i tifosi rossblù. Ecco quanto scritto nella nota:

''La Società Cagliari Calcio comunica ai propri abbonati che per la stagione 2013/14, vista l’incertezza sui tempi per il ritorno allo stadio S.Elia, non verrà programmata alcuna campagna abbonamenti. Pertanto si invitano gli abbonati, che ancora non hanno provveduto, a recarsi presso il Cagliari Point di Viale la Playa per ritirare il rimborso entro il 14 settembre p.v.

Per ragioni organizzative i rimborsi avverranno secondo il calendario seguente:

- Curva Nord: dal 29 agosto al 2 settembre

- Curva Sud: dal 3 settembre al 7 settembre

- Distinti: dal 9 settembre al 11 settembre

- Tribuna: dal 12 settembre al 14 settembre

Per le gare che verranno disputate allo stadio S.Elia in presenza di pubblico, la Società garantirà agli abbonati della scorsa stagione un diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto nei settori resi fruibili''.

Insomma, l'incertezza sui tempi della completa ristrutturazione dell'impianto cagliaritano hanno fatto propendere per la decisione di non effettuare campagna abbonamenti, anche se i vecchi abbonati avranno qualche agevolazione in più rispetto agli altri. Speriamo comunque che i lavori che dovrebbero iniziare a breve non subiscano intoppi e possano concludersi nel minor tempo possibile, in modo tale da permttere a tutta la tifoseria cagliaritana di poter tornare ad assistere a una partita del Cagliari dal vivo. Con o senza abbonamento...