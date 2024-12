Alla vigilia della gara casalinga contro la Fiorentina, mister Nicola studia gli ultimi dettagli di formazione in casa Cagliari. I rossoblù scenderanno domani in campo alle 12:30 nella sfida valevole per la 15a giornata di Serie A. Di fronte una delle squadre più in forma del campionato.

L'ultima novità è l'assenza di Gianluca Lapadula dopo la botta rimediata contro il Verona, sfida nella quale l'attaccante italo-peruviano è partito dal primo minuto al fianco di Piccoli. Probabile dunque il ritorno al 4-2-3-1 con Zortea, Luvumbo e uno fra Viola e Gaetano alle spalle dell'unica punta, ma non è da escludere un impiego nell'11 titolare anche di Felici che proprio contro gli scaligeri ha spaccato la partita servendo l'assist per il gol che ha deciso il match.

Soliti dubbi in mediana: due fra Marin, Makoumbou e Adopo, con gli ultimi due leggermente favoriti. La difesa non dovrebbe cambiare: sulle fasce Zappa e Augello, in mezzo la solida coppia Luperto-Mina, quest'ultimo ex di giornata. In porta uno fra Sherri e Scuffet.