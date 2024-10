Nicola Murru sulle orme di Francesco Pisano. Come dice il titolo, stiamo parlando della carriera del giovane terzino sinistro rossoblù, classe '94, che sta ripetendo ciò che ha fatto il compagno più esperto, classe '86, qualche anno fa. Di Cagliari il primo, di Selargius il secondo, entrambi sono dei prodotti del settore giovanile dei sardi. Uno a sinistra, l'altro a destra in difesa.

E' sempre difficile percorrere tutto il settore giovanile e imporsi subito in prima squadra. In pochi al Cagliari ce l'hanno fatta. Basti pensare che Sau ci ha messo parecchi anni per tornare in rossoblù. Murru e Pisano sono le eccezioni. L'attuale esterno basso di sinistra nello schieramento di Lopez ha scalzato a suon di prestazioni Danilo Avelar, che pure non aveva fatto male lo scorso anno. E intanto aspetta la prima chiamata dall'Under 21 di Di Biagio, saltata nello scorso doppio impegno contro Belgio e Cipro a causa di qualche problemino di carattere comportamentale sorto in precedenti impegni con le giovanili azzurre del giocatore. Insomma, dal rossoblù all'azzurro, Murru scala le gerarchie...