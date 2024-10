Vigilia di Cagliari-Napoli e conferenza stampa di mister Diego Lopez in vista di questo difficilissimo match. Ecco le sue parole: "Fare una bella prestazione e basta domani non servirà per vincere, l'abbiamo visto nei precedenti scontri con le big. Ora dobbiamo fare quello step in più e siamo in grado di farlo. Veniamo da una partita giocata male, non lo nascondo. Ma è così, le partite si vincono e si perdono. E soprattutto si giocano. Non bisogna però farne un dramma. La settimana è andata normalmente. Serve equilibrio nei giudizi, sia nel bene che nel male. Anche i giocatori erano consapevoli della brutta prestazione di Verona, ce l'avevano scritto in faccia. Però, ripeto, non per questo va stravolto tutto".

Si parla dei convocati: "Non c'è Pisacane e non c'è Farias per un problema al polpaccio".

si parla del Napoli: "È una squadra "spagnoleggiante", se mi passate il termine. Bisogna fare tutto perfettamente per poterli contrastare. Loro giocano la palla fin dal portiere. Fanno punti attraverso il gioco. Sono da anni che giocano insieme e sono bravi, ma non lo scopro certo io. Sappiamo che questa è una partita molto sentita, lo so bene anche io che sono qua da tanti anni. Domani bisogna essere all'altezza per i nostri tifosi. Dobbiamo ritrovare il gioco e noi stessi, è su questo che abbiamo lavorato in settimana. Dobbiamo giocarcela anche noi altrimenti se contrastiamo e basta non ce la faremo. Dobbiamo avere il coraggio di poter arrivare ai tre punti. Sono primi in classifica, ma a noi questo non deve importare. Sappiamo che hanno pochi punti deboli e quindi dobbiamo mettere in campo tutti i nostri punti di forza. Io da giocatore ne ho fatte tante partite contro il Napoli. Mi ricordo un 2-0 al San Paolo, gol di Matri e Foggia".