Terminate le vacanze di Natale, il Cagliari si rimette le scarpette ai piedi e domani alla Sardegna Arena si prepara ad affrontare il Napoli, nel primissimo big match dell'anno. In conferenza stampa mister Di Francesco ha parlato così alla vigilia del match:

Su Nainggolan: "Lo aspettavo da settembre, ci dà più soluzioni, anche con me ha giocato in ruoli diversi, non sarà ottimale la sua condizione, ma pian piano crescerà. E' un centrocampista che ha caratteristiche difensive e offensive, qui a Cagliari ha giocato anche regista, seppur non è il suo ruolo ideale. E' normale che più lo avvicini alla porta più diventa pericoloso, ma lui può giocare ovunque, ed è uno che alza il livello della squadra anche a livelo di personalità. L'importante che lui si metta a disposizione della squadra per farla rendere al meglio".

Su Rog: "Mi spiace per il ragazzo, è un'assenza importante, stava facendo bene e stava crescendo molto. Ora c'è Nainggolan che può giocare in quella posizione".

Sulla condizione della squadra: "E' ottimale nonostante le assenze, non ultima quella di Ounas che ha avuto un problema nell'ultimo allenamento. Non ci sarà nemmeno Godin, più Klavan che ha il Covid. Non ci facciamo mai mancare nulla. La squadra ha gran voglia di far bene, lo dico spesso, le partite delle volte dicono cose differenti, ma è così, sono contento di come ci siamo allenati in settimana".

Sul modulo e sul Napoli: "L'atteggiamento è quello che fa la differenza. Penso che torneremo a giocare a quattro, abbiamo diverse defezioni anche dietro, abbiamo preparato la partita in un certo modo, il Napoli subisce poco, sono pericolosi, hanno delle assenze ma hanno giocatori che possono decidere la gara in qualsiasi momento. Non vengono da un periodo positivo, ma sono molto forti e lotteranno fino alla fine per le prime posizioni. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le nostre qualità. Ci serve continuità, soprattutto all'interno della stessa partita, continuità anche mentale".

Sul sostituto di Rog: "Nandez potrebbe giocare al suo posto".

Sul mercato: "Stiamo facendo delle valutazioni, sia in entrata che in uscita, in tutti i ruoli, cercheremo di sfoltire, cercheremo di mettere dentro giocatori che alzeranno il livello. Già aver preso Nainggolan è un'ottima cosa, avevo bisogno di un giocatore come lui. Stiamo cercando giocatori che si adattano al 4-2-3-1. E' vero che ho cambiato diversi moduli in questo inizio, cosa che io non amo, ma ci stava perché siamo una squadra nuova. Ora però cerchiamo giocatori per questo modulo qua, Nainggolan in primis".

Sull'attacco: "Mi interessa che facciamo gol, non che segni il centravanti. Simeone non c'è stato, Cerri ha fatto gol in coppa, Pavoletti ha fatto col contro lo Spezia, ma tutti hanno avuto anche occasioni nelle partite seguenti. Può succedere un periodo così".

Su Luvumbo: "Sono curioso di vederlo anche io, l'ho potuto allenare poco, ha avuto una ricaduta sul suo problema, ancora per 15 giorni lavorerà a parte, mi auguro che a febbraio si potrà allenare con noi. Peccato per questi problemini che ha avuto".

Sulla condizione mentale: "La vittoria ci aiuta a lavorare meglio, manca questo, è la medicina migliore".

Su Sottil: "E' normale, essendo un giovane, aver avuto alti e bassi. Non sempre si è al massimo. Il problema è quando ce ne sono 4-5 sottotono. Lui deve migliorare tantissimo la fase di non possesso, spesso gioca un po' da solo, sta crescendo e deve continuare così".

Su Zappa: "Giocherà terzino perchè Faragò è out. Non ho molte altre soluzioni".