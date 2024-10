I rossoblù erano riusciti anche a pareggiare il gol di Zielinski con Joao Pedro, ma immediatamente dopo i partenopei hanno raddoppiato con lo stesso centrocampista polacco. L'espulsione di Lykogiannis sul 2-1 ha definitivamente tagliato le gambe al Cagliari che poi ne ha presi altri due prima da Lozano e poi da Insigne. Ora la classifica si fa sempre più pesante.

LA CRONACA

Di Francesco propone Pereiro, al debutto stagionale dal 1' al posto di Rog, con Nandez ovviamente spostato al centro insieme a Marin. Dietro, con Walukiewicz c'è Ceppitelli. L'inizio è di marca napoletana con Zielinski subito al tiro dopo 30 secondi, respinto da Cragno. Cagliari che risponde con Joao Pedro che ruba palla a Mario Rui, mette in mezzo, ma la difesa del Napoli respinge. Al 13' Insigne, appostato fuori area, calcia col destro una palla che finisce di poco a lato.

Al 20' cross di Pereiro, Joao Pedro anticipa anche il portiere di testa ma la palla finisce alta. Al 22' grande chance per Insigne che calcia a botta sicura ma Zappa si immola e salva la porta rossoblù. Al 25' il Napoli passa in vantaggio: sinistro da fuori area che fulmina Cragno. Napoli che attacca ancora e con Lozano e Ruiz va vicino al raddoppio. Al 36' Manolas sbaglia il disimpegno, irrompe Simeone che però calcia a lato. Il primo tempo si chiude col Napoli in vantaggio. Nella ripresa il Cagliari sembra più attento in fase difensiva, soprattutto nei primi 15'. Dopo 10 minuti del secondo tempo finisce la partita di un impalpabile Pereiro, dentro Tramoni. Al 60' arriva il pareggio del Cagliari: Sottil mette in mezzo, Joao Pedro vince il contrasto con Maksimovic e batte Ospina col destro.

Al 62', però, immediato sorpasso del Napoli: Di Lorenzo in mezzo per Zielinski, che supera Ceppitelli in maniera agevole e batte Cragno per la seconda volta. Al 65' il Cagliari rimane in dieci per l'espulsione di Lykogiannis per doppia ammonizione. Al 69' Lozano si divora il gol del 3-1 calciando addosso a Cragno da due passi. Al 74' ancora Lozano che va vicino al gol su colpo di testa, rete che il messicano trova sugli sviluppi del corner successivo in mischia per il gol del 3-1 degli azzurri. All'85' Caligara commette fallo di mano all'interno dell'area di rigore e l'arbitro concede il penalty: calcia Insigne e batte Cragno per il 4-1. La partita si chiude qua.