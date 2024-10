Ennesima figuraccia del Cagliari in questo campionato. Il Napoli passeggia sui rossoblu, apparsi senza mordente e senza quella cattiveria giusta. Fin dal primo tempo la squadra di Sarri mette le cose in chiaro segnando due gol con Mertens e Hamsik e sfiorandone come minimo altri due o tre. Il Cagliari rimane a guardare. Nella ripresa gli azzurri chiudono subito i conti con Zielinski e poi dilagano ancora con Mertens, doppietta. Davvero un bruttissimo Cagliari, stavolta con poche attenuanti.



LA CRONACA

Mister Rastelli propone Barella trequartista in luogo dell’acciaccato Farias e dello squalificato Di Gennaro. Torna Tachtsidis in mediana. Borriello-Sau davanti. Mini-turnover per Sarri che propone Strinic, Chiriches, Jorginho, Zielinski e Mertens rispetto alla gara contro il Benfica. Atmosfera fantastica sugli spalti.

Avvio di gara equilibrato, con il Cagliari che non arretra sugli attacchi del Napoli. Al 7’ bel destro di Callejon, la palla sfiora l’incrocio e finisce fuori. Un minuto dopo altro tiro da fuori di Zielinski, palla anche stavolta fuori di poco. All’11’ bella giocata di Mertens, ma il suo tiro è fiacco e finisce a lato. Al 18’ grande chance per il Napoli: Storari a vuoto su un corner, palla rimessa in mezzo e Hamsik, che deve solo poggiare sulla porta sguarnita, si vede il suo tiro respinto da un Pisacane stoico che salva il risultato. Al 23’ tiro insidioso di Insigne, palla a lato.

Al 27’ primo pericolo portato dal Cagliari col tiro di Padoin deviato in corner da un difensore azzurro. Al 34’ vantaggio del Napoli: Mertens si gira in un fazzoletto e la mette all’angolino. Bellissima giocata del belga. Al 42’ fuori Koulibaly nel Napoli, infortunato, dentro Albiol. Il Cagliari prova a reagire ma non sfonda. Spettacolare rovesciata di Mertens al 44’, palla alta. Un minuto dopo il Napoli raddoppia con Hamsik che stavolta è bravo ad insaccare dopo una respinta di Storari sulla traversa su colpi di testa di Insigne. E’ un gol che spezza le gambe ai rossoblu. Il primo tempo si chiude col punteggio di 2-0 per il Napoli.



Nella ripresa il Napoli continua così come aveva finito e mette alle corde i rossoblu fin da subito. Al 5’ è bravissimo Storari a respingere un tiro di Callejon da due passi. Un minuto dopo il Napoli trova il gol che chiude il match con una gran botta da fuori di Zielinski che non lascia scampo a Storari. Al 54’ dentro Farias per Tachtsidis. Al 59’ tiro a giro di Hamsik e palla a lato. Al 60’ errore nel retropassaggio di Barella che serve Mertens, ma Storari lo ipnotizza nell’uno contro uno. 10 minuti dopo Mertens trova il gol del 4-0, imbeccato molto bene, anticipa i difensori avversari e batte Storari in uscita. Al 73’ ancora Mertens in gol, tripletta per lui. La partita si trascina stancamente fino alla fine. CAGLIARI-NAPOLI 0-5.



IL TABELLINO



CAGLIARI (4-3-1-2): Storari 5; Isla 4,5, Ceppitelli 4,5, B. Alves 6, Pisacane 5,5; Dessena 4,5 (79’ Capuano sv) (C), Tachtsidis 4 (54’ Farias 5,5), Padoin 5; Barella 5,5; Sau 5, Borriello 6 (70 Melchiorri 5,5). A disp.: Colombo, Rafael, Munari, Salamon, Giannetti. All.: Rastelli 4