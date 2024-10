LA CRONACA

Maran, che doveva fare a meno di diversi titolari tra infortuni e squalifiche, schiera Pisacane a destra al posto di Srna, Romagna in mezzo al posto di Ceppitelli con Klavan e Padoin a completare la difesa. In attacco la coppia Farias-Joao Pedro, con Barella alle spalle. Cerri inizia dalla panchina.

Avvio di gara molto tattico. All'11' affondo di Farias, tiro respinto, arriva Faragò che conclude addosso a Ospina che devia in corner. Napoli pericoloso quando parte in velocità. Al 20’ è Pisacane a sbrogliare un’azione di contropiede pericolosa. Al 28’ colpo di testa alto di Joao Pedro. Al 42’ bella azione del Cagliari che porta al tiro Farias da due passi alla porta ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Il primo tempo finisce qui, bel Cagliari.

Nella ripresa è Romagna a sventare immediatamente un'occasione pericolosa per il Napoli innescata da Ruiz che è andato via a Klavan sulla linea di fondo. Al 3’ è ancora Ruiz pericoloso con un tocco di sinistro che finisce di poco fuori. Al 5’ è invece Zielinski col sinistro a mettere i brividi a Cragno. Lo stesso polacco due minuti dopo con un tiro deviato sfiora la rete: assedio Napoli in questo inizio ripresa! Al 61’ tiro alto di Bradaric dopo una bella azione di Barella. Al 63’ tiro di Milik e respinta di Cragno al termine di una ripartenza veloce innescata dal neo entrato Mertens. Al 66’ cross di Pisacane e colpo di testa alto di Farias. Sull'azione successiva ancora Milik che prova ma Cragno risponde prontamente. Sul calcio d'angolo successivo l'attaccante polacco di testa prende una clamorosa traversa! Ancora Napoli al tiro con Zielinski al 69’, palla a lato. Partita vibrante fino alla fine. Girandola di sostituzioni tra il 70’ e l'85'. Al 90’ arriva il gol del Napoli con una splendida punizione di Milik che dopo vari tentativi batte Cragno. È l'episodio finale che beffa un ottimo Cagliari.