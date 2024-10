Sembrava destinato alla Roma, invece Nandez saluta il Cagliari destinazione Arabia. Il calciatore uruguayano dopo 5 anni finisce la sua storia coi rossoblù, condita da gioie e dolori.

Il centrocampista firmerà un contratto con l'Al Quadisiya fino al 2027, a 10 milioni all'anno. "Sono stati cinque anni troppo belli", ha detto. "Sono arrivato ragazzino e vado via da uomo uruguayano ma anche sardo"

"E' molto difficile fare questo saluto - aggiunge -. Lascio un gran pezzo di cuore a questa città meravigliosa. Non è un addio, ma un arrivederci. Come ho sempre detto: ho mantenuto la parola sul fatto che se un giorno fossi andato in un'altra squadra non lo avrei mai fatto per giocare contro il Cagliari, e non lo farò", ha concluso.