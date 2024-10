La notizia è di quelle che sconvolgono il mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan starebbe spingendo per vestire nuovamente la maglia del Cagliari. Con il club nerazzurro ormai il matrimonio è chiuso, come ha confermato recentemente lo stesso tecnico Antonio Conte, e le possibilità che sono pervenute allo stesso giocatore belga (Cina su tutte) non lo convincono: lui vuole solo il Cagliari.

Nel capoluogo sardo è ormai di casa, dopo avervi giocato per 4 anni e mezzo, e il recente problema di salute che ha colpito sua moglie Claudia, originaria di Serramanna, l'ha ulteriormente avvicinato alla Sardegna, visto che le sue vacanze estive sono state tutte a Cagliari, appunto.

Ora bisognerà capire le intenzioni del club isolano, che ha appena ufficializzato Rog e sta per fare lo stesso con Nandez a centrocampo, per provare a riportare questo giocatore che è rimasto sempre indissolubilmente attaccato alla realtà rossoblù e che a 31 anni potrebbe fare un clamoroso ritorno a casa.