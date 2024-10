Dopo mesi di trattative sembra ormai fatta per il ritorno di Radja Nainggolan in rossoblù. Ne è certa la Gazzetta dello Sport, che scrive: "Nainggolan torna a Cagliari. Il presidente Tommaso Giulini, come promesso, ha accelerato la trattativa per riportare il centrocampista belga dall'Inter immediatamente in rossoblù".

Sarebbe la terza esperienza in Sardegna per il Ninja, dopo quelle delle stagioni 2010-14 e dello scorso campionato, in cui ha collezionato 26 presenze e 6 reti.

Matrimonio sempre più vicino dunque, con il belga che sembra ormai chiuso dalla concorrenza a Milano e il presidente Giulini che adesso più che mai ha bisogno di un centrocampista dopo la rottura del crociato da parte di Rog, che rimarrà fuori tutta la stagione. L'affare, salvo sorprese, si farà.