Radja Nainggolan e Davide Astori sono due fra i nomi più chiacchierati del calciomercato in Italia. Il primo è nel mirino adesso della Juventus, dopo che per settimane è stato accostato a Inter e Roma. Il secondo invece adesso è dato vicino alla Roma, dopo essere stato a un passo dal Napoli, senza dimenticare il Milan.

Il Direttore Sportivo rossoblù Nicola Salerno in queste ore ha ribadito che per i due calciatori del Cagliari non esiste nessuna trattativa in corso, al massimo qualche interessamento. Il prezzo dei due non si discosta molto dai 15 milioni già chiesti dal Presidente Cellino nel recente passato, cifra che a questo punto del mercato nessun club italiano è più in grado di spendere.

Quindi, malgrado queste voci continueranno ad arrivare fino al 2 settembre, giorno di chiusura del mercato, Nainggolan e Astori vanno verso la premanenza in Sardegna. Per la gioia dei supporters del Cagliari e per buona pace dei top club italiani.