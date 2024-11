Cagliari in campo questo pomeriggio alle 18, dove i rossoblu ospiteranno un Milan fresco di successo al Bernabeu. Nicola si trova a dover fronteggiare una squadra galvanizzata dalla grande notte europea, ma allo stesso tempo reduce dalle fatiche di coppa.

Lo dovrà fare senza gli squalificati Mina e Adopo, espulsi in pochi secondi nella sfida con la Lazio dall'arbitro Ayroldi, poi sospeso dall'AIA per la conduzione di gara non all'altezza. Spazio per Palomino dunque al centro della difesa in coppia con Luperto: ai due esperti difensori il compito di contenere l'entusiasmo del giovanissimo Camarda, alla prima da titolare a soli 16 anni e 8 mesi.

In mezzo al campo possibile schieramento di Marin e Makoumbou, con Prati e Deiola che inseguono. Sulla trequarti dubbio Viola-Gaetano, solo uno dei due partirà dal primo minuto, col secondo leggermente favorito. Sulle ali Luvumbo e Zortea, davanti l'unica punta Piccoli.