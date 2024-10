Il tecnico dei rossoblù Rolando Maran ha parlato nella conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole: "Dopo la sosta ci sono sempre delle incognite, ma la settimana è stata positiva. Eravamo in crescendo prima della sosta, ora bisogna ripartire. Il campo poi darà le sue risposte.

I Nazionali? Sono tornati tutti bene. Klavan? Niente di particolare. Valuterò tutto, anche chi ha giocato in Nazionale, ma non ho visto grossi problemi.

Le parole di Gattuso? Il rispetto degli avversari è positivo. Noi incontriamo una squadra che sta bene e che può crearci problemi se non la affrontiamo nel modo giusto. Dobbiamo avere tanti stimoli per affrontare questa gara.

Joao Pedro? Si è sempre allenato, gli manca solo la partita, com'è accaduto con Srna per esempio. È solo un problema di campo. Ha caratteristiche diverse dagli altri; è un'arma in più per noi, ha grande voglia.

Barella? È un grande professionista e avrà provato a carpire qualcosa da qualche giocatore in Nazionale come ha dichiarato. Convocazioni? Verranno fatte domani, ci sono ancora due allenamenti".