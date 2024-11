Rocambolesco e meritatissimo pareggio del Cagliari contro il Milan: la gara con i rossoneri finisce 3-3 e addirittura c'è qualche recriminazione in casa rossoblù visto che con un po' più di fortuna negli episodi si poteva anche vincere.

I ragazzi di Nicola sono passati in vantaggio dopo 2' con Zortea, ma una doppietta di Leao ha riportato tutti sulla terra. Nel mezzo due gol annullati al Cagliari per fuorigioco, il primo a Piccoli e il secondo a Viola, che devia in rete un tiro di Zappa destinato alla rete.

Nella ripresa il pareggio di Zappa ha fatto sperare ma ancora una volta il Milan ha ribaltato tutto con Abraham. Quando tutto sembrava finito, allo scadere ancora Zappa con un'incredibile doppietta ha riportato la partita sul 3-3 finale.