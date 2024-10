Emergenza totale per il Cagliari he schiera Deiola in difesa, con Padoin terzino, Faragò mezz’ala, mentre il tridente vede Borriello punta centrale con Joao Pedro e Farias ai fianchi.

Al 1’ subito Borriello pericoloso con un colpo di testa in tuffo finito di poco a lato. Al 6’ grande azione di contropiede del Cagliari con Farias che serve l’accorrente Ionita il quale col destro prende una clamorosa traversa. All’11’ è Murru ad avere una grossa chance ma il suo tiro dal limite dell’area finisce alto.

Al 17’ Cagliari in vantaggio con Joao Pedro che scatta sul filo del fuorigioco e batte Donnarumma con una palla rasoterra. Al 20’ occasione per il Milan con Suso che mette dentro, ma Bacca è anticipato all’ultimo. Sul calcio d’angolo seguente, sponda di Paletta, tiro di Bacca da pochi passi e Crosta che d’istinto devia sulla traversa, con la palla che gli torna addosso.

Al 26’ Farias ruba palla a centrocampo e si invola verso Donnarumma che però è bravo ad uscire e a fermarlo. Dopo anche un time-out di circa un minuto per consentire ai giocatori di refrigerarsi contro il grande caldo, la partita si scalda ancora al 40’ per un’occasione di Borriello fermato però dal guardalinee in fuorigioco. Al 44’ occasione per Calabria, ma Crosta è attento. Al 48’ altra grande parata di Crosta su un colpo di testa di Kucka. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa Milan subito attivo con alcune azioni pericolose, ma è ancora del Cagliari il primo tiro in porta con Farias dopo 5’: Donnarumma è attento. All’8’ grande chance per Bacca che riceve da Honda, ma il suo tiro è debole e colpisce il compagno Lapadula. Al 17’ rigore per il Milan per fallo di Ionita su Paletta: Crosta è bravissimo a parare il tiro di Bacca.

Si rimane sull’1-0. Un grandissimo esordio in Serie A per il portiere della Primavera rossoblu. Al 24’ tiro di Joao Pedro deviato in corner da Donnarumma. Sul corner grande chance prima per Deiola poi per Farias, ma la palla non entra. Al 26’ ancora un rigore per il Milan con l’intervento di Crosta su Bacca: Lapadula trasforma il penalty. Al 30’ espulso Paletta nel Milan per doppia ammonizione. Al 34’ gol annullato ad Han per sospetta posizione irregolare.

Un finale arrembante da una parte e dall’altra. Al 41’ Faragòsfiora la rete, ma la sua conclusione è alta. Al 44’ uno stremato Joao Pedro conclude tra le braccia di Donnarumma da posizione ravvicinata. Al 45’ ancora Han involato a rete si fa respingere il tiro da Calabria proprio all’ultimo. Al 48’ Pisacane approfitta di una corta risposta di Donnarumma per siglare il gol del vantaggio e della vittoria rossoblu, tra le urla di gioia del pubblico del Sant’Elia.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): Crosta; Padoin, Pisacane, Deiola(36’ Biancu), Murru (33’ Miangue); Ionita, T achtsidis, Faragò; Joao Pedro; Farias, Borriello (24 st Han). A disp.: Daga, Mastino, Di Gennaro. Allenatore: Rastelli

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Gomez, Vangioni (1’ st Lapadula); Kucka, Locatelli, Mati Fernandez; Suso (30’ pt Ocampos), Bacca (32’ st Zapata), Honda. A disposizione: Storari, Zucchetti, Bertolacci, Bonaventura, Gabbia, Montolivo, Pasalic, Za nellato, Cutrone. Allenatore: Montella

ARBITRO: Abisso