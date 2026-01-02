La prima partita del 2026 non sorride al Cagliari che alla Domus viene sconfitto 1-0 dal Milan, grazie a un gol a inizio secondo tempo di Rafael Leao. Non una partita dominata dalla squadra di Allegri, anzi tutt'altro, ma rossoblù incapaci di approfittare anche delle assenze dei rossoneri.

Il primo tempo ha visto un avvio sprint dei ragazzi di Pisacane con ben 3 conclusioni nei primi due minuti, tutte da ottima posizione ma tutte fuori dallo specchio della porta. Il Milan è venuto fuori pian piano, ma non ha creato grandi grattacapi alla difesa sarda, con Caprile poco impegnato; solo nel finale un brivido per un calcio di rigore concesso per fallo su Loftus-Cheek e poi tolto per una precedente posizione irregolare dell'inglese.

Nella ripresa il Cagliari è stato meno intraprendente, nonostante il gol preso da Leao in avvio, liscio di Zappa e gol del portoghese, non nuovo a gol decisivi in terra sarda. Maignan è stato praticamente inoperoso nel secondo tempo. Non benissimo i cambi effettuati da Pisacane, nessun apporto utile alla squadra. Una sconfitta amara per un 2026 che inzia col piede sbagliato.

Formazioni

Cagliari (3-5-2) Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Mazzitelli (38' st Cavuoti), Prati (16' st Borrelli), Obert (16' st Idrissi), Esposito (21' st Gaetano), Kilicsoy (38' st Pavoletti) (31 Radunovic, 24 Ciocci, 23 Pintus, 26 Mina, 18 Di Pardo, 14 Deiola, 20 Rog, 37 Trepy, 27 Liteta, 77 Luvumbo). All. Pisacane.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (23' st Fullkrug), Modric, Rabiot, Estupinan (34' st Gabbia), Loftus Cheek (34' st Pulisic) Leao (23' st Fullkrug) (1 Terracciano, 96 Torriani, 31 Pavolovic, 38 Castiello, 30 Jashari, 24 Athekame, 27 Odogu). All. Allegri

Arbitro: Abisso di Palermo Reti: 5' st Leao

Angoli: 7-6 per il Milan. Ammoniti: Idrissi per scorrettezze, Palestra e Saelemaekers per comportamento non regolamentare. Recupero: 1' e 4'. Spettatori 16.412.