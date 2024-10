Il Milan espugna l’Unipol Domus grazie al gol di Bennacer a inizio ripresa. Un Cagliari non troppo brillante che però ha avuto una grande occasione proprio al 90’ per pareggiarla con Pavoletti, palla che si stampa sulla traversa. Grande rammarico per i rossoblù che hanno tenuto in piedi la partita fino all’ultimo secondo rischiando pure di riagguantata. Terza sconfitta consecutiva che rispedisce i ragazzi di Mazzarri in una situazione di classifica assai pericolosa.

LA CRONACA - Mazzarri propone Cragno in porta, Goldaniga, Lovato e Altare in difesa, Bellanova e Lykogiannis sulle fasce, Marin, Grassi e Dalbert in mezzo al campo, Pavoletti insieme a Joao Pedro davanti.

La prima occasione al 7’ è del Milan, sponda di testa di Messias e clamorosa svirgolata di Giroud solo davanti a Cragno! Al 13’ Kessie stampa un destro sul palo e poi qualche istante dopo ancora Milan con Brahim Diaz che, favorito da un rimpallo, conclude a lato da buonissima posizione. Cagliari che fa fatica ad uscire nei primi 25’ di partita. Una prima mezza occasione i rossoblù ce l’hanno al 27’ con un’incornata di Pavoletti che però viene smorzata e si perde dall’altra parte del campo. Al 37’ sponda di Lykogiannis in mezzo, la difesa del Milan respinge, arriva Grassi che calcia da fuori, ma a lato della porta difesa da Maignan. Al 45’ conclusione di sinistro di Theo Hernandez, palla fuori abbondantemente. È l’ultima occasione del primo tempo.

Al ritorno in campo c’è subito una chance rossonera con Leao che però conclude debolmente addosso a Cragno da ottima posizione. Al 52’ botta potente da fuori ti Hernandez, Cragno si tuffa e devia in corner. Al 59’ il Milan passa in vantaggio: sponda di Giroud per Bennacer che al volo scaglia un sinistro imprendibile per Cragno. Al 68’ fuori Lykogiannis e dentro Deiola nel Cagliari. Al 75’ dentro Zappa e fuori Dalbert. Un minuto dopo tiro di Deiola intercettato da Joao Pedro che stoppa e tira, ma la sua conclusione è smorzata in corner da un difensore avversario. A dieci minuti dalla fine dentro anche Pereiro e Keita per Bellanova e Grassi. All’84’ un contropiede del Milan manda in porta Calabria ma il terzino rossonero solo davanti a Cragno si mangia il gol del ko. Al 90’ clamorosa occasione di Pavoletti che di testa su cross di Zappa si tuffa e prende la traversa. A un minuto dalla fine del recupero il Milan ha un’altra grande occasione per raddoppiare, ma porta a casa comunque la vittoria tra il rammarico del Cagliari per la traversa nel finale.