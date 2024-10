Dalla giornata di ieri sono in vendita i biglietti per il match Cagliari-Sampdoria, in calendario sabato 21 settembre alle ore 18. L'ha comunicato il sito ufficiale del club rossoblù. Particolare importante, i biglietti messi in vendita sono per lo stadio Nereo Rocco, segno evidente che la gara contro i blucerchiati non si disputerà allo stadio Sant'Elia come paventato da tempo, appena si è saputo che si sarebbe ritornati a giocare nell'impianto cagliaritano.

Troppo ristretti i tempi per effettuare tutti i lavori di ristrutturazione del Sant'Elia. Ancora una volta quindi il Cagliari si dovrà trasferire a Trieste per giocare una partita casalinga. Ogni qual volta ci si trasferisce in Friuli a giocare, si pensa sempre che sia l'ultima volta e invece purtroppo non lo è. Adesso l'altra deadline diventa domenica 29 settembre, quando è in calendario il match contro l'Inter, che si dovrebbe disputare in casa. Sant'Elia o Nereo Rocco? Staremo a vedere...