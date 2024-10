E' stato il primo acquisto di questa sessione di calciomercato in casa Cagliari e oggi, Razvan Marin, centrocampista prelevato dall'Ajax, si è presentato nella sala stampa della Sardegna Arena. Queste le parole del rumeno:

Sulla scelta di Cagliari: "Avevo delle informazioni sulla città e sul campionato italiano poiché diversi rumeni hanno giocato in questo campionato. Non ho avuto alcun dubbio a scegliere questa squadra perché volevo fortemente giocare in Serie A".

Sul suo ruolo: "Posso giocare in ogni posizione a centrocampo, dipende dal modulo, io sono a disposizione del tecnico".

Sull'esperienza all'Ajax: "Non è stata un'esperienza super positiva, non sono contento di questo, ma ho imparato moltissimo pur giocando poco".

Su Eusebio Di Francesco: "Il mister mi ha voluto fortemente qui, mi fa molto piacere perché è un allenatore molto famoso qui in Italia, con un profilo internazionale".

Su un giocatore a cui si ispira: "Il mio modello è mio padre, che ha giocato nella Steaua Bucarest per sette anni. I media mi paragonano a De Jong, prima all'Ajax poi ora al Barcellona, ma abbiamo caratteristiche molto diverse, siamo giocatori completamente opposti, potremmo giocare pure insieme".

Se Hagi ha dato qualche consiglio: "Ho lavorato con lui in Romania, ho imparato tantissime cose da lui, sia calcisticamente che umanamente. Non sono riuscito a parlare con lui ancora, ma so che si augura il meglio per me e per la mia carriera. Voglio ringraziarlo per quello che mi ha dato in questi anni".

Sul livello del calcio rumeno: "E' un calcio che sta crescendo, sia sta evolvendo, ci sono diversi giocatori che sono andati via dalla Romania in altri di campionati più importanti. Lo scorso anno l'Under 21 ha fatto un ottimo Europeo, spero per il bene del calcio rumeno che si possa continuare così".

Sull'adattamento: "Il Cagliari ha un ottimo centrocampo, Marko Rog è un ottimo giocatore, mi sta aiutando molto, mi ha preso sotto la sua ala. E' un campionato diverso questo, c'è grande tattica, ma sono felice di migliorare il mio gioco qui".