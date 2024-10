Cagliari e il Cagliari si sono svegliati questa mattina ancora inebriati dalla splendida vittoria dei rossoblù a Bergamo, contro quell'Atalanta che nel 2019 era stata la migliore di tutti. Un 2-0 che ha portato i ragazzi di Maran in orbita, al quarto posto assieme proprio all'Atalanta e alla Lazio.

Ma l'Europa è davvero raggiungibile? I numeri direbbero di sì. Con quello di ieri fanno 9 risultati utili consecutivi: 6 vittorie (di cui 3 fuori casa) e 3 pareggi, 18 gol segnati e 10 subiti, seconda miglior difesa del campionato dietro il sorprendente Verona. Le uniche due sconfitte alle prime due giornate, quando alla Sardegna Arena, Brescia e Inter portarono via i 3 punti. Poi, solo vittorie (3 nelle ultime 4) e pareggi. Tra l'altro, proprio a Bergamo, a casa di una delle squadre più forti del nostro campionato, il Cagliari è al terzo successo consecutivo.

Dicevamo dell'Europa. Addirittura, se guardiamo i precedenti e ci spingiamo fino al mitico Cagliari dello scudetto, di cui quest'anno si festeggia il cinquantenario, la situazione sembra praticamente identica: dopo cinque trasferte, la squadra di Maran è ancora imbattuta, non succedeva dal campionato 1969/70, proprio l'anno dello scudetto. Non solo, perché se consideriamo tre punti a vittoria da sempre, il Cagliari non otteneva almeno 21 punti dopo le prime 11 gare stagionali in Serie A dal 1969/70.

Numeri che fanno davvero perdere la testa.

LA CRONACA DI ATALANTA - CAGLIARI: https://www.sardegnalive.net/news/sport/39807/atalanta-cagliari-0-2-a-bergamo-un-cagliari-da-impazzire



Foto copertina tratta da Fb Cagliari Calcio