Luca Pellegrini saluta il Cagliari. Dopo due ottime stagioni in rossoblu (la prima in prestito dalla Roma a gennaio, la seconda dalla Juve) il terzino classe '99 tornerà a Torino per vestire la casacca bianconera.

Sulla sua pagina instagram Pellegrini ha voluto ringraziare personalmente tifosi, compagni e società con una bella lettera d'addio: "GRAZIE. Voglio iniziare così... è stato un anno difficile, pieno di alti e bassi, sicuramente un anno speciale che tutti noi ricorderemo... ci tengo a ringraziare tutte le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare in questo anno e mezzo... la gente di Cagliari e non per ultimi i tifosi... mi avete dato tanto e spero di essere riuscito a ripagare sul campo il vostro calore".

E conclude: "Purtroppo, ancora una volta mi ritrovo a scrivere qui per salutarvi... avrei voluto farlo in modo diverso per trasmettervi l’affetto che, da gennaio 2019 avete sempre saputo darmi. Vi porto nel cuore. Un abbraccio Luca".