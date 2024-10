Il Cagliari giocherà domani nell'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Appuntamento alle ore 18, a Trieste arriva la Sampdoria. Ecco le parole in conferenza stampa di mister Lopez, riprese dal sito ufficiale del club sardo:

''Ci ha dato entusiasmo il pareggio di Firenze. Anche in considerazione della recente tradizione negativa al "Franchi". Abbiamo fatto una grande partita a livello difensivo, ma anche in attacco siamo stati propositivi, sia con il modulo del trequartista sia con il tridente. Secondo me era sbagliato pensare di giocare in chiave esclusivamente difensiva: a Firenze prima o poi un gol lo prendi.

La Sampdoria? E' un avversario ostico, con tanti bravi giocatori. Sono convinto però che faremo una grande partita, così come lo ero convinto alla vigilia dell'incontro con la Fiorentina. Ci siamo allenati bene in settimana, le sedute sono sempre intense perchè c'è grande competizione e il livello della rosa è ottimo. Non abbiamo solo undici giocatori".