Bruno Alves, Padoin, Ionita, Borriello e Isla: sono questi gli acquisti del nuovo Cagliari di mister Rastelli e formato Serie A. C'è un qualcosa che lega indissolubilmente questi giocatori. Stiamo parlando dell'esperienza. Saranno loro a dover guidare la squadra, a trascinarla e a caricarsela sulle spalle nei momenti di difficoltà. Borriello, Isla e Padoin conoscono a menadito il nostro campionato e hanno quella maturità giusta e necessaria. Ionita, nonostante la giovane età, ha dimostrato personalità, intelligenza tattica e talento. E poi c'è Bruno Alves. Sarà lui, fresco campione d'Europa con il suo Portogallo, il leader difensivo dei rossoblù. Sarà lui a guidare un gruppo che tanto bene ha fatto lo scorso anno, riconquistando subito la massima serie dopo un solo anno di purgatorio cadetto.

Insomma, il presidente Giulini e il direttore sportivo Capozucca hanno fatto un mercato saggio, equilibrato, giusto e intelligente. Hanno puntellato dove serviva ed era utile e necessario, senza però smembrare nemmeno per un po' la squadra della stagione passata. Infatti, i protagonisti del campionato 2015-2016 sono stati tutti confermati senza se e senza ma, scongiurando la consueta “purga degli eroi promozione”.

Difficile provare ad avvicinarsi alla bottega Cagliari. Potrebbe rivelarsi molto cara e salata. Storari calcherà di nuovo i campi di Serie A e potrà dimostrare il suo valore, troppo spesso ignorato. Dessena e Melchiorri potranno riscattarsi e riprendersi dai brutti infortuni patiti. Sau e Farias avranno la possibilità di trovare conferme nel grande palcoscenico nazionale. E c'è chi, come Murru, Deiola, Barella e Capuano, vivrà questa stagione come quella della definitiva consacrazione. Il Cagliari come una vetrina con cui mettersi in mostra e sfruttare la propria occasione. O forse no.

Il progetto c'è e in molti ne sono rimasti attratti e colpiti. Chiedere ai nuovi acquisti e a chi ha, senza particolari patemi e riflessioni, sposato la causa rossoblù. È lecito quindi avere ambizioni e sognare. Attenzione però a non specchiarsi troppo, a non esagerare, a non andare troppo oltre e a non fare mai il passo più lungo della gamba.

Rivoluzione, stravolgimento e radicale cambiamento. Sembra essere sempre questo il modus operandi delle neopromosse di tutti i principali e più importanti campionati europei. Fra i quattro campionati europei più blasonati, la Serie A è nettamente quella che più spinge verso il rinnovamento. La media dei cambi della rosa, come illustra una guida pubblicata recentemente da Bwin, è di 28 giocatori (16 acquisti e 12 cessioni), un dato che presuppone una rivoluzione completa rispetto alle rose che hanno centrato l’obiettivo promozione nella passata stagione. In parole povere, per scongiurare l’ipotesi di una retrocessione immediate la statistica consiglia dunque una completa ristrutturazione della squadra.

Non sempre però tale strategia ha portato i frutti e i risultati sperati e voluti. Il Cagliari non ha rivoluzionato e radicalmente cambiato. L'ossatura è stata confermata, a partire da un allenatore che in molti hanno ed avevano messo in dubbio e aspramente criticato. In casa sarda c'è però sicuramente buona memoria. Difficile essersi dimenticati della rivoluzione zemaniana, che portò, come ci si ricorderà, ad una retrocessione sportivamente dolorosa, tragica e che ha fatto davvero male. Era il primo anno dell'epoca targata Massimo