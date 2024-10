Ecco le sue parole: "È un bell'effetto questo Cagliari-Lazio vissuto così in alto. Siamo due squadre in forma, sarà una partita molto insidiosa, e giocarcela in questo contesto sarà molto stimolante. Piccolo calo? Siamo stati un pó meno brillanti solo a Sassuolo, stiamo avendo un ottimo rendimento, venivamo da tre partite in una settimana e ci sta un calo fisiologico.

I troppi gol presi? Sono diversi, con la Fiorentina sono arrivati alla fine, col Lecce in 9, con la Samp in un'altra maniera. Sicuramente é un aspetto che va migliorato, serve più attenzione.

Domani mancheranno sette giocatori tra infortuni e squalifiche, non parliamo di emergenza, però... Tutti sono da tenere in considerazione, farò delle riflessioni per capire chi potrà tornarci utile o meno.

Pellegrini? Una mezza partita storta non può portare a dei giudizi troppo negativi. Anche a livello di squadra serve equilibrio, siamo quarti, ci sta che ogni tanto qualcuno o la squadra possa avere qualche momento di stop. Bisogna sempre trovare gli accorgimenti giusti.

Non parliamo troppo delle cose negative, sottolineiamo anche le cose positive, siamo concentrati davvero per far bene. Biglietti a ruba? É un segnale, ci riempe d'orgoglio, ci fa assolutamente piacere. Parlare di Europa? L'entusiasmo va cavalcato, ci sta, ma siamo tutti con i piedi per terra.

Gigi Riva? Il presidente Giulini ha avuto un'idea bellissima. Sapere che diventerà ancora poi vicino a noi é una gioia immensa. Siamo veramente felici, faccio fatica davvero a trovare le parole giuste".