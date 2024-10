Se non fosse che al Parma è andata come è andata, forse, oggi, parleremmo di un Cagliari fanalino di coda, ultimissimo nella classifica di un campionato disastroso per i rossoblu.

Non è così, ma poco ci manca. Il Cagliari, sconfitto questo pomeriggio per 3-1 dalla Lazio al Sant'Elia, è adesso penultimo, superato anche dal Cesena che porta a casa un preziosissimo 3-3 da Verona rimontando a sorpresa contro l'Hellas di Luca Toni.

Al Cagliari, invece, non riesce il colpo contro i biancocelesti di Miroslav Klose che portano a Roma i tre punti rimanendo così in corsa per il terzo posto.

La Lazio passa in vantaggio al 31' del primo tempo con Klose che raccoglie il suggerimento di Mauri insaccando in tap-in. Al 5' del secondo tempo Marco Sau pareggia i conti con un tiro deviato da Mauricio ma dura poco, dieci minuti dopo Biglia segna un rigore fischiato per fallo di Crisetig portando i suoi nuovamente in vantaggio. Non è finita, al 47' del secondo tempo è Marco Parolo a segnare il 3-1 per la Lazio con un potente rasoterra su punizione da 25 metri.

Il triplice fischio del direttore di gara Rocchi chiude nel peggiore dei modi la 29^ giornata di campionato per il Cagliari di mister Zeman.