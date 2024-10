Un gol al 92’ di Luis Alberto e uno di Caicedo al 97’ ribaltano un risultato che il Cagliari aveva assaporato fino all’ultimo. Una vittoria svanita nel recupero, che lascia tantissimo amaro in bocca al Cagliari.

LA CRONACA

Maran lascia in panchina Pellegrini, gioca Lykogiannis al suo posto. C'è Ionita per lo squalificato Rog. La Lazio con la formazione tipo.

Avvio subito forte della Lazio che al 2’ si presenta con Immobile solo davanti a Rafael, tiro debole e parata facile. All'8' Cagliari in vantaggio: rimessa laterale di Lykogiannis, spizzata di Joao Pedro e tiro al volo di Simeone che si infila all’incrocio dei pali. Al 17' azione tambureggiante del Cagliari nei pressi dell’area di rigore avversaria, ma non riesce a nessun rossoblù la stoccata vincente. Dopo il gol dei rossoblù la Lazio prova a reagire, ma il Cagliari si difende molto bene, squadra stretta e corta per chiudere ogni incursione laziale. Al 41’ colpo di testa di Radu, palla in corner. Dal successivo calcio d’angolo, Luis Alberto prova il gol ’olimpico' ma la palla finisce alta. Forcing finale dei capitolini che al 43’ si rendono pericolosi con Lulic, ma nulla di fatto. Al 45’ il Cagliari va vicino al raddoppio con un contropiede di Nainggolan che supera Acerbi, si presenta davanti a Strakosha ma il suo tiro è respinto miracolosamente in angolo dal portiere laziale. Sugli sviluppi del corner Joao Pedro di testa, ma Strakosha ancora è attento. Altro calcio d’angolo, spizzata di Joao Pedro, ma Simeone è in ritardo di pochissimo. Il primo tempo si chiude col Cagliari in vantaggio.

Riparte forte la Lazio che dopo 3’ va vicino al gol con un colpo di testa di Inmobile che trova il muro di Joao Pedro davanti a sé che si sostituisce a Rafael e salva il Cagliari. Avvio forte della Lazio che al 58’ con Leiva sfiora la rete, colpo di testa finito a lato di poco. Al 63’ tiro da dentro l’area d rigore di Immobile ma Rafael è attentissimo. Al 70’ si fa vedere il Cagliari con una punizione di Lykogiannis finita però a lato. Al 72’ errore di Lykogiannis che innesca il contropiede laziale, ma lo stesso greco ci mette una pezza sul proseguo. Al 73’ Simeone si divora un gol solo davanti a Strakosha, il Cholito ci arriva stanco al momento del tiro e sbaglia tutto. Al 77’ Joao Pedro si invola verso la porta avversaria, ma il suo tiro è respinto da un prodigioso intervento di un difensore biancoceleste. All'84' Immobile di testa solo davanti a Rafael indirizza male e si divora il gol del pareggio. Finale elettrizzante con 7’ di recupero. Al 92’ arriva il pari della Lazio con un gol di Luis Alberto e al 97' l'incredibile gol della vittoria di Caicedo.