"La Società Cagliari Calcio comunica, in relazione a quanto apparso in questi giorni sugli organi di comunicazione riguardo ai trasferimenti dei giocatori rossoblù, che il mercato, sia in entrata che in uscita, è da considerarsi chiuso". Con questo comunicato apparso nella giornata di ieri, il Cagliari chiude con qualche giorno di anticipo il suo mercato, ma soprattutto mette a tacere tutte le voci che volevano i suoi giocatori migliori a quella o quell'altra big del nostro campionato.

Una nota a firma del Presidente Cellino per far rimanere tranquilla la squadra in vista di un match difficile come quello contro il Milan a San Siro. Dopo la bella prova nella gara contro l'Atalanta, la banda Lopez non vuole fermarsi e vuole proseguire a fare risultato.

Questo stop delle trattative in entrata e in uscita dei rossoblù farà bene anche e soprattutto a Davide Astori, in panchina domenica sera perchè troppo distratto dalle voci di mercato attorno a lui. E speriamo che non ci siano ripensamenti dell'ultim'ora...