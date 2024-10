Barella, Barella, Barella. E’ il leit motiv di quest’estate rossoblù. La cessione del centrocampista sardo è la molla che sbloccherebbe il mercato del Cagliari, ancora fermo in attesa delle decisioni dello stesso ragazzo, diviso tra Inter e Roma. Ad oggi, 3 luglio, la situazione è questa: il presidente Giulini ha in mano un’offerta da 35 milioni di euro più il cartellino dell’attaccante Defrel, lo scorso anno alla Sampdoria, valutato 15 milioni, ma il giocatore - il suo procuratore - sembra che spinga verso Milano, sponda Inter, allettato dalla possibilità di giocare in Champions League e di essere allenato da Antonio Conte, che spinge per averlo. Il problema è che, sempre a detta del presidente del Cagliari, l’Inter è ferma ad un’offerta ritenuta ancora insoddisfacente, risalente ad una ventina di giorni fa, a cui poi è seguito il silenzio più totale.

Un mistero che, come detto, blocca il mercato in entrata dei rossoblù. Sinora i volti nuovi che si ritroveranno il prossimo weekend in vista del ritiro di Aritzo – che proseguirà a Pejo - sono il giovane difensore polacco Walukiewicz, classe 2000, e quei giocatori che rientreranno dai vari prestiti, che verranno valutati in ritiro da mister Maran. Gli unici movimenti del Ds Carli sono stati quelli inerenti ai rinnovi, tra quelli prolungati, Ceppitelli ultimo in ordine di tempo, e quelli mancati, Padoin e Srna su tutti.

A questo si aggiunge anche l’imminente cessione di Joao Pedro all’Atalanta, in cambio di circa 7 milioni di euro più il cartellino di Federico Mattiello, terzino sinistro classe ’95, lo scorso anno al Bologna, già al Chievo con mister Maran.

E’ chiaro che, a meno di una settimana dall’inizio ufficiale della prossima stagione, c’è un po’ di apprensione proprio perché questo stallo rischia di essere pagato, visto che il tecnico rossoblù lavorerà, almeno inizialmente, con una rosa che non sarà certamente quella definitiva. La speranza è che la situazione si sblocchi da un momento all’altro e che tutte le parti, Cagliari, Barella e la sua nuova squadra, trovino un accordo; e che tale accordo chiuda definitivamente una storia che rischia di far concludere nel peggiore dei modi il ciclo rossoblù del centrocampista cresciuto nel vivaio. Ancora qualche giorno e sapremo. Forse…