Alla Sardegna Arena arriva la Juventus, dopo il trittico di partite positivo dell'inizio dell'era Semplici. Il tecnico dei rossoblù ha parlato cosi in conferenza stampa:

Sulla Juventus: "Troviamo una squadra forte, per me ha la miglior rosa del campionato. E' un po' attardata rispetto alle prime posizioni, da italiano dispiace sia uscita dalla Champions, troveremo una squadra arrabbiata, ma noi scenderemo in campo per fare risultato. L'approccio alla gara nostra dovrà essere di grande personalità e con grande carica".

Su Simeone: "Mi auguro possa essere la sua partita, ho diversi giocatori pronti a vendere cara la pelle perchè ci teniamo a proseguire nel nostro percorso".

Sulla lotta salvezza: "Dei risultati degli altri dobbiamo fregarcene fino ad un certo punto, dobbiamo pensare a noi e non alle sconfitte degli altri. Abbiamo un impegno difficile, cercheremo di portar via un risultato positivo".

Sugli scontri con le grandi: "Mi auguro di interrompere questa striscia negativa contro le grandi, domani abbiamo un avversario difficile per farlo, non so cosa sia successo in passato, cercheremo di trovare le contromisure giuste".

Su Calabresi: "Stiamo valutando diverse posizioni, lui ha dato grande disponibilità, è entrato molto bene a Genova, mi auguro possa essere utile, ha buoni mezzi, stiamo lavorando su tanti aspetti".

Sul centrocampo: "Affrontare la Juve trovare punti deboli non è facile, sono forti in tutti i reparti. La sfida si deciderà sulla compattezza di squadra".

Sui singoli: "Gli indisponibili sono gli stessi di mercoledì, Walukiewicz, Sottil e Tramoni. Nandez a sinistra? Vedremo, anche Asamoah sta crescendo, lo aspettiamo perché ha gran voglia".

