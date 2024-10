Queste le parole di mister Maran in conferenza stampa: "Sono tutti disponibili, tranne i soliti Klavan e Castro. Qualche piccolo acciacco, ma c'è ancora tempo. Abbiamo una classifica ancora da migliorare e quindi c'è da pedalare. La partita con la Juve dà grandi stimoli, a noi ci piace giocare partite del genere. È certamente la squadra più forte, per fare l'impresa serve ancora fare meglio delle volte scorse. Mi aspetto una squadra forte, al di là dei pensieri Champions. Contro l'Empoli ha comunque vinto e portato a casa il risultato nonostante sia stata criticata, è questa la loro forza, portare a casa il risultato nonostante una partita non positiva. Sarebbe bello dare una grande soddisfazione ai tifosi, dobbiamo sentire dentro questo piccolo sogno e realizzarlo. Come si mette in difficoltà la Juve? É difficile, dobbiamo essere convinti tutti, mettere la voglia e la determinazione necessaria, forse anche di più. Non ci sono Ronaldo, Mandzukic e Dybala? Giocano comunque i due attaccanti della nazionale italiana, quindi cambia poco, sono comunque forti.

Calcoli per la classifica? Guardiamo partita dopo partita, nessun calcolo, non l'ho mai fatto nemmeno con l'Inter quando c'erano dei diffidati. La lotta salvezza? Ho visto squadre molto pratiche, che badano al risultato, lasciando stare il resto. Mancano 9 partite e il tempo stringe per tutti. Il campo stretto? Magari lo allargheremo... cosi non ci sono scusanti. Il pubblico? Avrei piacere che venissero per i nostri campioni, non per quelli della Juve, spero che si divertano e spetta a noi farli divertire. Firmare per il pari? Dobbiamo sempre sognare di poter fare il massimo risultato, quindi dico di no.