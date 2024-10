Un ottimo Cagliari viene sconfitto 2-0 dalla Juventus, cinica e implacabile con Higuain, due delle poche azioni pericolose dei bianconeri. La partita l'ha fatta infatti la squadra di Rastelli che però è mancata ancora una volta negli ultimi 10-15 metri, nella finalizzazione. E dire che di spazi oggi la Juve ne ha concesso. Serviva più cattiveria per andare a far male. Un vero peccato, ma la squadra rossoblu esce a testa alta dal confronto contro la capolista.

LA CRONACA

Mister Rastelli propone le due punte Borriello-Sau, con Barella trequartista. Di Gennaro regista, mentre è Capuano a sostituire lo squalificato Ceppitelli dietro, con Murru che torna a sinistra. Nella Juve confermato il tridente dietro l’unica punta Higuain con Cuadrado-Dybala-Mandzukic.

Avvio a spron battuto dei rossoblu che guadagnano nei primi due minuti un calcio di punizione e un corner. All’8’ occasione Juve, con Mandzukic che prova ad anticipare di testa Pisacane, ma la palla finisce a lato. Buono il match del Cagliari nei primi 10’, con alcune sortite offensive che spaventano i bianconeri. Al 14’ bella percussione di Barella e Chiellini commette fallo al limite dell’area: ammonito. La successiva punizione di Bruno Alves termina di poco a lato. Al 17’ ancora Cagliari pericoloso con una palla vagante a centroarea. Un minuto dopo, fuori Chiellini e dentro Rugani nella Juve. Ancora Cagliari in avanti, ma non c’è concretezza al momento di finalizzare, nonostante buone trame offensive. Al 29’ botta di Borriello respinta bene da Lichtsteiner. Al 37’ Higuain lanciato in profondità approfitta della disattenzione dei due centrali rossoblu e batte Rafael in uscita con un tocco sotto. Un lampo all’improvviso il gol del Pipita, davvero inaspettato. Al 44’ un colpo di testa di Pisacane è facilmente parato da Buffon.

Nella ripresa è subito raddoppio Juve con Higuain che in contropiede lanciato a rete batte Rafael sotto le gambe in uscita. Al 15’ tiro di Borriello col sinistro dall’interno dell’area di rigore, palla in curva. Nonostante il doppio svantaggio è ancora un buon Cagliari. Al 18’ botta da fuori di Isla, palla alta di poco. Al 22’ espulso Barella per un fallo su Pjanic, doppio giallo per lui. Un minuto dopo Lichtsteiner toglie dal piede di Sau il pallone del possibile 1-2, salvando all’ultimo. Al 27’ gran bel tiro di Pisacane, ma Buffon compie una grande parata. Sul capovolgimento di fronte è Mandzukic a divorarsi il gol del 3-0 con un colpo di testa a botta sicura che finisce fuori. Al 30’ st entra un fischiatissimo Ibarbo. Al 32’ Bruno Alves sfiora il gol con una bella punizione di poco a lato. Al 90' traversa di Mandzukic con Dybala che non riesce a ribadire a rete a porta vuota, dopo un grande intervento di Rafael. Non succede poi più nulla di rilevante nel recupero. CAGLIARI-JUVENTUS 0-2

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-4-2): Rafael; Pisacane (37' Padoin), Capuano, B. Alves, Murru; Isla, Dessena (17’ st Ionita), Di Gennaro, Barella; Borriello (30’ st Ibarbo), Sau. A disposizione: Colombo, Crosta, Gabriel, Miangue, Salamon, Deiola, Tachtsidis. All. Rastelli

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini (18’ pt Rugani), Alex Sandro; Khedira, Marchisio (22’ st Pjanic); Cuadrado, Dybala (45' st Lemina), Mandzukic; Higuain. A disposizione: Neto, Audero, Dani Alves, Benatia, Asamoah, Sturaro, Rincon, Pjaca. All. Allegri.

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 37’ pt Higuain (J), 2’ st Higuain (J),

Ammoniti: Lichtsteiner, Chiellini, Barella, Marchisio, Cuadrado, Isla, Mandzukic

Espulsi: Barella