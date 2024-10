Alla vigilia di Cagliari-Juventus mister Maran aveva parlato di sogno, di una squadra alla ricerca di un successo importante contro una grandissima del nostro campionato. Bonucci e Kean, però, hanno riportato sulla terra Barella e compagni, espugnando la Sardegna Arena e portando la Juventus a più 18 dal Napoli. Per il Cagliari partita praticamente anonima.

LA CRONACA

Maran cambia gli esterni e propone Srna a destra e Lykogiannis a sinistra. Out Cacciatore (infortunato) e Pellegrini. In attacco torna Pavoletti al fianco di Joao Pedro con Barella alle spalle. Nella Juve grande emergenza, Kean-Bernardeschi davanti.

Avvio di gara equilibrato e veemente. All'11' punizione di Pjanic, arriva Caceres sul pallone ma Cragno respinge un corner. Al 20’ Kean ammonito per simulazione. Al 22’ gol della Juve: corner di Bernardeschi e colpo di testa vincente di Bonucci. Al 28’ cross di De Sciglio dalla destra e gran colpo di testa di Matuidi che però finisce di poco alto. Al 39’ di vede in attacco il Cagliari con Joao Pedro che conclude alto da buona posizione. Il primo tempo, in pratica, finisce così.

Nella ripresa al 52’ cross di Srna e colpo di testa di Pavoletti alto, deviato da Caceres. Sul corner, tiro di Barella e decisiva respinta di Pjanic. Al 59’ Kean vince un duello fisico con Ceppitelli e si presenta davanti a Cragno calciando ddebolmente. Al 70’ incursione di Bernardeschi, ma il suo tiro è a lato. Al 76’ pericoloso colpo di testa di Pavoletti di poco alto. All'80' corner pericoloso, ma Pisacane non ne approfitta. Altro cross dalla destra di Birsa due minuti dopo e altro stacco impreciso di Pavoletti. A 5’ dalla fine è Kean a siglare il raddoppio bianconero e a mettere fine ai sogni di gloria del Cagliari.

