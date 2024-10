Il Cagliari scende in campo con Rafael in porta, difesa a tre con Romagna, Ceppitelli e Pisacane, a destra Faragò e a sinistra Padoin con Cigarini regista e Barella-Ionita mezz’ala. In avanti la coppia Farias-Pavoletti con Sau ancora in panchina. Nella Juventus il tridente Dybala-Mandzukic-Bernardeschi.

Cagliari che non si fa intimorire e subito prova a disturbare Szczesny con un’incursione di Ionita. Al 9’ bellissima punizione di Dybala e palla sulla traversa. Grande giocata dell’argentino. Un minuto pericolosa girata di Higuain a lato. Al 17’ ancora un palo della Juventus con Bernardeschi che con un gran tiro a giro spaventa ancora Rafael. Un minuto dopo cross preciso di Faragò e colpo d’intesa a lato di Pavoletti. Al 22’ gol annullato alla Juve per fuorigioco di Benatia. Al 24’ altra punizione bianconera ma stavolta Pjanic calcia di molto fuori. Al 26’ ancora Pavoletti svetta di testa da pochi passi ma Szczesny respinge. Al 34’ Farias si in vola verso Szczesny, supera Chiellini, ma Benatia lo contrasta prima che possa tirare. Al 44’ Farias vicinissimo al gol: sponda di Pavoletti per il brasiliano, ma la palla finisce sul palo da pochi passi. Il primo tempo si chiude dunque con l’amaro in bocca per i rossoblù.

Nella ripresa nella Juventus dopo 5’ esce Dybala per infortunio ed entra Douglas Costa. Al 54’ tiro a giro di Douglas Costa e palla di poco alta. Al 60’ tiro di Pjanic dal limite fuori di poco. Intanto, fuori Khedira e dentro Mandzukic. Al 63’ colpo di testa di Chiellini e palla alta di poco. Al 69’ fuori Ionita e dentro Sau. Al 74’ gol della Juventus con Bernardeschi che mette dentro da pochi passi su assist di Douglas Costa. Proteste del Cagliari per un precedente fallo di Benatia su Pavoletti. A 5’ dalla fine dentro van der Wiel per Barella e dentro Giannetti per Pisacane. Assalto finale dei rossoblù. Nonostante sei minuti di recupero, però, il match si chiude con la vittoria della Juventus.





PAGELLE

I PIU’

Partita maschia e dunque si eleva Pavoletti che combattere contro i possenti centrali della Juventus e spesso ne esce vincitore. Sfiora il gol e reclama anche per il fallo di Benatia da cui poi è nato il gol bianconero. Altra buona partita di Barella che conferma il suo ottimo stato di forma. Altro grande protagonista è Romagna, che sbrogliare diverse matasse.

I MENO

Padoin soffre su quella fascia prima Bernardeschi poi Douglas Costa e difatti il gol arriva proprio dalla sua parte. Lotta Ionita, ma spesso perde i duelli lì a centrocampo. Ancora una volta, invece Farias si mangia un gol a fine primo tempo che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita.