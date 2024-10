La partita del 2 aprile alla Sardegna Arena contro la Juventus sarà la prima in casa, per il Cagliari, dopo il dramma della morte di Daniele Atzori, il tifoso colpito da infarto mentre assisteva al match contro la Fiorentina lo scorso 15 marzo.

Per l'occasione il Centro di coordinamento dei Cagliari Club, l’associazione che gestisce i tanti gruppi di tifosi della squadra rossoblù, sta organizzando una coreografia con palloncini e uno striscione per Atzori.

Per ricevere indicazioni sulla coreografia e per avere il kit di palloncini al momento dell’ingresso alla Sardegna Arena è necessario contattare la segreteria del Centro attraverso la pagina Facebook Cagliari Club, telefonando al numero 070485171, oppure rivolgendosi alla sede di Via Ludovico Ariosto, 28 a Cagliari (orario 9-12).