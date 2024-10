Martedì 2 aprile alle ore 21 la Sardegna Arena ospiterà l'incontro fra Cagliari e Juventus, valido per la 30^ giornata di Serie A.

La prelazione parte mercoledì 20 marzo, quando saranno messi in vendita i biglietti per gli abbonati, da giovedì 21 marzo potranno acquistarli anche gli iscritti al programma Passione Casteddu. La vendita sarà aperta a tutti da venerdì 22 marzo alle ore 10 nelle rivendite autorizzate e migliaia di sardi sognano di accaparrarsi i ticket per vedere giocare Cristiano Ronaldo.

L'arrivo dei bianconeri, forti della presenza di CR7, ha fatto aumentare il costo dei biglietti che con tariffa intera costeranno 250 euro per la Tribuna Rossa, dai 150 ai 90 euro nel settore Distinti, 50 euro in curva e settore ospiti. Riduzioni sono previste per under 12, over 65, donne e disabili.